Помогите решить задачу: за первые дни изготовили 560 стиральных машин а затем изготавлевали в день на 5 машин больше сколько машин выпустели за 20 дней помогите с действеми

Математика

Помогите решить задачу: за первые дни изготовили 560 стиральных машин а затем изготавлевали в день на 5 машин больше сколько машин выпустели за 20 дней помогите с действеми

Автор: Гость