Помогите решить задачу: за первые дни изготовили 560 стиральных машин а затем изготавлевали в день на 5 машин больше сколько машин выпустели за 20 дней помогите с действеми
Математика
Помогите решить задачу: за первые дни изготовили 560 стиральных машин а затем изготавлевали в день на 5 машин больше сколько машин выпустели за 20 дней помогите с действеми
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 560:14=40 (ст.м.) - за 1 день в первые 14 дней 2) 40+5=45 (ст.м.) - после 14 дня за 1 день 3) 20-14=6 (дней) - оставшиеся дни 4) 45*6=270 (ст.м) - за оставшиеся 6 дней 5) 560+270=830
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