Созвездие-это а) участок неба с расположенными на нём звёздам. б) группа звёзд.
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Созвездие-это а) участок неба с расположенными на нём звёздам. б) группа звёзд.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Созвездие -это группы звёзд
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