Мини доклад на тему пищя животных
Биология
Мини доклад на тему пищя животных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пищя животных разнообразна. Хищники едят мясо траваядных. Травяные едят траву, орехи,разные фрукты. Есть и такие животные, которые едят мясо и траву
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составте предложения 1.often/do/play/soccer?/How/you 2.sometimes/Pam/Saturdays./goes/cinema/to/on/the 3.go/I/usually/once/park/the/week./a 4.he/was...
Математика
Математика
Помогите решить задачу: за первые дни изготовили 560 стиральных машин а затем изготавлевали в день на 5 машин больше сколько машин выпустели за 20 ...
Окружающий мир
Без какого органа чувств мы не смогли бы удержаться на ногах Даже при здоровой опорно-двигательной системе?