Составте предложения 1.often/do/play/soccer?/How/you 2.sometimes/Pam/Saturdays./goes/cinema/to/on/the 3.go/I/usually/once/park/the/week./a 4.he/wash/dishes/Does/sometimes?/the Заранее спасибо
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Составте предложения 1.often/do/play/soccer?/How/you 2.sometimes/Pam/Saturdays./goes/cinema/to/on/the 3.go/I/usually/once/park/the/week./a 4.he/wash/dishes/Does/sometimes?/the Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
How often do you play soccer? Pam sometimes goes to the cinema on Saturdays. I usually go to the park once a week.
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