Объясните, как решить! Корень 3 степени из 100 * (√2) в степени 8/3 *(1/5) в степени 5/8

Алгебра

Объясните, как решить! Корень 3 степени из 100 * (√2) в степени 8/3 *(1/5) в степени 5/8

Автор: Гость