Объясните, как решить! Корень 3 степени из 100 * (√2) в степени 8/3 *(1/5) в степени 5/8

Алгебра
Объясните, как решить! Корень 3 степени из 100 * (√2) в степени 8/3 *(1/5) в степени 5/8
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 100^(1/3) * 2^(4/3) * 5^(-5/8) = 2^(1/3) * 2^(1/3) * 5^(1/3) * 5^(1/3) * 2^(4/3) * 5^(-5/8) = 2^(2) * 5^(1/24) = 4 * 5^(1/24). При умножении чисел с одинаковыми основаниями степени складываются, при делении - вычитаются.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
На рисунке 337 AN=24 см,AB=BC,CD=DE,EF=FK,KM=MN,DF=6 см.Найдите длину отрезка BM.
Ответить
Алгебра
Кто быстрее решит систему неравенств 9 класс, тому 50р. на телефон!
Ответить
Другие предметы
Созвездие-это а) участок неба с расположенными на нём звёздам. б) группа звёзд.
Ответить
Биология
Мини доклад на тему пищя животных
Ответить
Английский язык
Составте предложения 1.often/do/play/soccer?/How/you 2.sometimes/Pam/Saturdays./goes/cinema/to/on/the 3.go/I/usually/once/park/the/week./a 4.he/was...
Ответить