Объясните, как решить! Корень 3 степени из 100 * (√2) в степени 8/3 *(1/5) в степени 5/8
Алгебра
Объясните, как решить! Корень 3 степени из 100 * (√2) в степени 8/3 *(1/5) в степени 5/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 100^(1/3) * 2^(4/3) * 5^(-5/8) = 2^(1/3) * 2^(1/3) * 5^(1/3) * 5^(1/3) * 2^(4/3) * 5^(-5/8) = 2^(2) * 5^(1/24) = 4 * 5^(1/24). При умножении чисел с одинаковыми основаниями степени складываются, при делении - вычитаются.
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