В двух ящиках 60 кг яблок в первом в три раза больше чем во втором . сколько кг яблок в первом ящике

Математика
В двух ящиках 60 кг яблок в первом в три раза больше чем во втором . сколько кг яблок в первом ящике
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 часть - во втором ящике 3 части - в первом 1+3=4 части всего 60 кг:4=15 кг (1 часть или второй ящик) 15 кг*4=45 кг (первый) Ответ: в первом ящике 45 кг яблок
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