В двух ящиках 60 кг яблок в первом в три раза больше чем во втором . сколько кг яблок в первом ящике
Математика
В двух ящиках 60 кг яблок в первом в три раза больше чем во втором . сколько кг яблок в первом ящике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 часть - во втором ящике 3 части - в первом 1+3=4 части всего 60 кг:4=15 кг (1 часть или второй ящик) 15 кг*4=45 кг (первый) Ответ: в первом ящике 45 кг яблок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите 5 словосчетаний со словом разъяренных 5 словосчетаний со словом речью 5 с??овосчетаний со словом скромностью 5 словосчетаний со словом лис...
Русский язык
Написать МИНИ сочинение (максимум страницу) на тему: мне когда нибудь хотелось петь и смеяться, потому что мне хорошо? Только не заучно, и не мало....