В двух ящиках 60 кг яблок в первом в три раза больше чем во втором . сколько кг яблок в первом ящике

Математика

В двух ящиках 60 кг яблок в первом в три раза больше чем во втором . сколько кг яблок в первом ящике

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