У Ертена 27 асыков, у Талгата на 9 асыков больше, а у Такена в 3 раза меньше чем у Ерте??а.Сколько асыков будет у каждого из ребят,если они разделят их поровну между собой.

Математика

У Ертена 27 асыков, у Талгата на 9 асыков больше, а у Такена в 3 раза меньше чем у Ерте??а.Сколько асыков будет у каждого из ребят,если они разделят их поровну между собой.

Автор: Гость