У Ертена 27 асыков, у Талгата на 9 асыков больше, а у Такена в 3 раза меньше чем у Ерте??а.Сколько асыков будет у каждого из ребят,если они разделят их поровну между собой.
Математика
У Ертена 27 асыков, у Талгата на 9 асыков больше, а у Такена в 3 раза меньше чем у Ерте??а.Сколько асыков будет у каждого из ребят,если они разделят их поровну между собой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27+9=36 асыков у Талгата 27/3=9 асыков у Такена 27+36+9=72 асыка всего 72/3=24 асыка будет у каждого, если их разделить поровну
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