Какие слова нуждаются в орфоэпическом разборе,а какие только в фонетическом?Сдел??й фонетический и орфоэпический разбор слов.Сталь,стол,пасть,кот,книга,случай и лёгкий

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Какие слова нуждаются в орфоэпическом разборе,а какие только в фонетическом?Сдел??й фонетический и орфоэпический разбор слов.Сталь,стол,пасть,кот,книга,случай и лёгкий

Автор: Гость