Найдите число которая при увеличении в трое увеличется на 36

Математика
Найдите число которая при увеличении в трое увеличется на 36
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число которое при увеличении на три выдаст 36 .   это 12
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