За первую часть пути туристы прошли 5 км а за второй час пути 4 километров когда туристы шли быстрее в течении 1 часа и 2
Математика
За первую часть пути туристы прошли 5 км а за второй час пути 4 километров когда туристы шли быстрее в течении 1 часа и 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 так как за одно и тоже время туристы прошли разное расстояние а в первом случае расстояние больше
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