Сочинение про греческих героев

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Мифы и легенды Древней Греции - одни из самых увлекательных и интересных в мире. У древних греков огромный пантеон богов. Начмналось все с Хаоса, из которого возникла Земля - Гея и ее сын небо - Уран. Под землей родился мрачный Тартар. Из Хаоса родилась и могущественная Любовь - Эрос. Безграничный Хаос породил вечный Мрак - Эреб, темную ночь - Нюкту. А от Ночи и мрака произошли вечный Свет - Эфир и радостный день - Гемера. Геей рождены Горы и Море. Долго правил Уран, пока его не сверг Крон - сын Урана. Нюкта родила в наказание Крону целый сонм ужасных божеств. Шло время, и против Крона восстал Зевс. Долгой была война, пока Зевс не победил. И разделили Зевс со своими братьями мир. Посейдону досталось море, Зевсу небо, Аиду Тартар. А в жены себе Зевс взял Геру- покровительницу брака и семейного очага. Не всегда был верен Гере Зевс. От простой женщины Латоны родился у него сын - Аполлон, бог солнца. У Аполлона была сестра - Артемида - заботливая покровительница всего живого. И, конечно, живет на Олимпе великая дочь Зевса, Афина Паллада. Родилась она у Зевса, который, чтобы избавиться от головной боли, приказал разрубить себе череп, а оттуда вышла Афина. Так же у Зевса есть сын Гермес - посланник богов, ловкий и проворный, быстрый, как стрела. Арес - бог войны, кровожадный, свирепый. Только Афина может с ним совладать. Зато сестра его, Афродита, часто уходит от Ареса в обиде. Нет в мире никого прекрасней Афродиты - юной богини красоты. Никто не может избежать ее власти, кроме Афины, Гестии и Артемиды. На Олимпе живет и Гефест - бог-труженик. У него золотые руки, он мастерит великолепные вещи, с ним лучше не ссориться, ибо жестоко мстит он обидчикам. Героев у Древней Греции, или Эллады, тоже очень много. Сюда входит и могущественный Геракл, совершивший 12 подвигов, и аргонавты, совершившие опасное путешествие к Елене. Помнят греки и Персея, сумевшего убить Медузу Горгону и Тесея, убившего Минотавра, помнят Одиссея и его приключения. Мир легенд Эллады завораживает и увлекает. Его герои смелы, отважны и умны, а его недруги коварны и кровожадны.