Сочинение про пушкина

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Я хотела бы рассказать о своем любимом авторе. Мой любимый автор Александр Пушкин. Он выдающийся русский писатель. Я с удовольствием читаю этого автора за его живое воображение, его блестящее чувство юмора и очень изобретательный язык. Он творческий и одаренный богатым воображением. Александр Пушкин родился в Москве в 1799. Пушкин использовал своё живое воображение для создания невероятных сюжетов. Александр Пушкин был мастером многих жанров. Он написал сказки, короткие истории и романы. Я особенно люблю читать автобиографию. Его книги полны напряжения, что ты не можешь прекратить чтение. И герои великолепные. Я его абсолютная поклонница. Я уверена, что вы любили бы их также. Мое отношение к творчеству Пушкина: Александр Сергеевич Пушкин – великий национальный поэт. В его личности и творчестве с большой силой проявились такие замечательные черты русского народа, как свободолюбие, многосторонняя одарённость, могучая творческая сила. Одной из отличительных особенностей Пушкина как писателя была необыкновенная разносторонность его творческого дарования. В своём художественном творчестве Пушкин выступает и как лирик, и как драматург, и как прозаик, широко и глубоко освещавший в самых разнообразных осуществленных жанрах внутренний мир человека и жизнь человеческого общества. Этим мне и нравится Пушкин. Много своих творческих сил Пушкин отдал созданию глубоко искренней, реалистической лирики. Лиризм пронизывает и его поэмы, и замечательный роман в стихах «Евгений Онегин» . Современники воспитывали Пушкина как отца русской реалистической лирики. Лирика была дорога поэту, как возможность непосредственно высказать свои мысли, раздумья о жизни, передать свои чувства и настроения, участвовать в общественно-политической и литературной жизни России. Творчество Пушкина меня поражает не только богатством глубиной идей и образов, мастерством художественной формы, но и многообразием жанров. Общительный, умевший ценить людей, Пушкин имел много друзей, много писал о дружбе. Дружба для него была той силой, которая соединяет людей в крепком союзе на всю жизнь, вливает бодрость в жизненной борьбе. Должно хватить :)