Сочинение про вурдолаков

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В современном мире люди-вампиры стали широко известны общественности благодаря созданию многочисленных мистических фильмов и книг. Только стоит обратить внимание на один немаловажный факт - мифических образ немного отличается от литературного. Наверное, сначала стоит сказать несколько слов о произведениях Александра Сергеевича Пушкина «Вурдалака» (стихотворение) и Алексея Константиновича Толстого «Семья Вурдалаков» (ранний рассказ писателя). Стоит обратить внимание, что создание этих произведений относится к XIX веку. Известные вышесказанные писатели воссоздали ужасы про вампиров немного в ином образе – внешности вурдалака. В принципе, вурдалаки ничем не отличаются от своих прародителей. Только этот образ пьёт кровь не любых людей, а только родных и самых близких. В результате такой, если можно так это назвать, привередливости в еде, вымирали целые деревни. Также он обгладывает кости убитых или умерших естественной смертью людей. Наиболее правдоподобный образ смог воплотить в своем герое Брэн Стокер, создав Дракулу. Можно обратиться к истории создания образа и истории мира одновременно – собирающим образом для произведения писателя стал реально живший человек. Этим человеком был Влад Дракула, правитель Валахии. Исходя из фактов истории, это был довольно кровожадный человек. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/171527/suschestvovali-li-na-samom-dele-vampiryi-opisanie-vampirov