Сколько веков прошло со времени присоединения Поволжья и Сибири к России до наших дней??

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В 16 веке, веке правления Ивана Грозного в состав Российской империи входили Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, а так же Башкирия, осваивались земли Поволжья. Соответственно народы населявшие эти территории это: татары, башкиры, мордва, мари, удмурты, чуваши, ханты, манси, ногайцы и конечно же русские. Со времени присоединения Поволжья и сибири прошло 4 века.