Что такое клинопись? Чем клинопись отличается от иероглифов?

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Кли́нопись — наиболее ранняя из известных систем письма. Большая часть клинописных систем письма восходят к шумерскому. Иеро́глиф — название письменного знака в некоторых системах письма. Иероглифы могут означать как отдельные звуки и слоги, так и морфемы, целые слова и понятия.