Что такое клинопись? Чем клинопись отличается от иероглифов?

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Что такое клинопись? Чем клинопись отличается от иероглифов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   Кли́нопись — наиболее ранняя из известных систем письма. Большая часть клинописных систем письма восходят к шумерскому.    Иеро́глиф   — название письменного  знака в некоторых  системах письма. Иероглифы могут означать как отдельные  звуки и  слоги, так и  морфемы, целые  слова и понятия.
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