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Що таке вершина кута?
Геометрия
Що таке вершина кута?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вершина угла - точка пересечения двух прямых.
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