Чем ели люди, начиная от первобытных времён до наших дней.

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ЧТО ЕЛИ ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЮДИ?Эволюция рационаДостаточно долгий период древний человек питался плодами, листьями и зернами. Подтверждение его вегетарианства находят в остатках зубов древних людей и в некоторых косвенных свидетельствах, например, об отсутствии больших коллективов древних людей, необходимых для охоты на животных.Затем изменения в климате привели к сокращению растительной пищи, и человек вынужденно стал питаться мясом, которое в палеолитическую эпоху составило основу его питания. Ну и наконец, изменения климата после отступления последнего ледника привели к тому, что рацион человека значительно разнообразился — мясная и растительная пища дополнилась морепродуктами, рыбой.Предлагаем рассмотреть ключевые моменты в формировании рациона древнего человека с того момента, когда растительной пищи ему стало недостаточно.ОХОТА НА МАМОНТАЧаще всего люди следовали законам логики и практики — добывали пищу и ели то, что водилось и находилось рядом, близко от места обитания — «жилья». Известно, что древние люди старались селиться вблизи мест, удобных для поиска пищи, например около водоемов, где собирались стада животных. Считается, что мамонты были одним из важнейших источников питания древнего человека. Мамонт в пищевом плане привлекал человека массой мяса и жира, последний, скорее всего, был незаменим для древнего человека. С начала таяния ледника, который окончательно отступил в 10-м тысячелетии до нашей эры, в мясном рационе древнего человека происходят частичные изменения. Климат становится мягче, и там, где отступил ледник, появляются новые леса, пышная растительность. Меняется и животный мир. Исчезают крупные животные предшествующих эпох — мамонты, шерстистые носороги, некоторые виды овцебыка, саблезубые кошачьи, пещерный медведь и другие виды животных больших размеров. К сведению, российские ученые в настоящее время не оставляют надежду клонировать древнего представителя семейства слоновых. Был создан проект «Возрождение мамонта» — это совместное детище Якутского НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета и корейского фонда биотехнологических технологий Soom Biotech.Переход к мясной пищеБлагодаря «инстинкту совершенствования, присущему человеческой натуре», человек стал производить орудия труда и перешел на мясную диету, отмечает французский философ, юрист, политический деятель Жан Антельм Брийя-Саварен в 1825 г. в своем трактате «Физиология вкуса». Переход к мясной пище был закономерным процессом, так как «у человека слишком маленький желудок, чтобы растительная пища могла дать достаточное количество питательных веществ», белков, жиров, по сути, энергии для жизнедеятельности.Особая роль в формировании общественного поведения в человеческой культуре отводилась мясу, так как мясо с древнейших времен сохранило особое место в питании.Разнообразие в питанииКак мы видим, пища древнего человека была представлена как мясными продуктами, так и растительными. Возможно, он вполне осознанно разнообразил свой рацион, дополняя базовую мясную пищу растительной. Это приводит к мысли, что питание древнего человека не было столь однообразным. Он наверняка имел вкусовые предпочтения. Его пища не была направлена исключительно на удовлетворение голода.К концу палеолита складывается первая «пищевая» дифференциация и связанные с нею особенности социально-культурного развития древних людей. Момент этот особенно важен для последующей истории питания человека.Во-первых, он со всей определенностью показывает зависимость между потреблением пищи и образом жизни, культурой и в некотором отношении общественной организацией древнего человеческого коллектива. Во-вторых, дифференциация указывает на наличие предпочтений, на некий выбор, а не только на простую зависимость от обстоятельств.