6. Укажіть складнопідрядне речення з неоднорідною підрядністю. A) Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла (Леся Українка). Б) Як не хочеш, дівчинонько, дружиною бути, то дай мені таке зілля, щоб тебе забут...
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6. Укажіть складнопідрядне речення з неоднорідною підрядністю. A) Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла (Леся Українка). Б) Як не хочеш, дівчинонько, дружиною бути, то дай мені таке зілля, щоб тебе забути (Народна творчість). B) Стоять вишні і журяться похилі, що в хмари сонечко зайшло, що листя й квіти облетіли, що їх снігами замело (О. Олесь). Г) Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати .
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Складнопідрядне речення з неоднорідною підрядністю: б
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