Прикметник до багато рокыв

Українська мова
Прикметник до багато рокыв
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Автор: Гость
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Гость:
Прикметник із слів " багато" "років" це - багаторічний
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