Сочинение про зимушка зима

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Сочинение про зимушка зима
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зимушка зима как ты мне родна . Я не сплю ночами чтоб увидет снег.Чтоб на улицу выйти поскорей , что бы с друзьями поигратся. Будем делать снегавиков , будем кидатся снежками
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