Сочинение рассуждая на тему "что такое жестокость": жестокость-это.... 3 обзаца св??ими словами не из интернета

Гость: Гость:

Жестокость- когда человек не обладает добродушием и сочувствием. Жестокостью обладают морально обиженые люди. В нашем веке жестокость это важная проблема общества. Чаше всего жестокость проявляется к женщинам и животным. На данный момент патриархат и поэтому жестокость присуща мужчине. Жестокость это последствие агресии.