Сочинение рассуждая на тему "что такое жестокость": жестокость-это.... 3 обзаца св??ими словами не из интернета
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Сочинение рассуждая на тему "что такое жестокость": жестокость-это.... 3 обзаца св??ими словами не из интернета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жестокость- когда человек не обладает добродушием и сочувствием. Жестокостью обладают морально обиженые люди. В нашем веке жестокость это важная проблема общества. Чаше всего жестокость проявляется к женщинам и животным. На данный момент патриархат и поэтому жестокость присуща мужчине. Жестокость это последствие агресии.
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