Сочинение рассуждая на тему "что такое жестокость": жестокость-это.... 3 обзаца св??ими словами не из интернета

Русский язык
Сочинение рассуждая на тему "что такое жестокость": жестокость-это.... 3 обзаца св??ими словами не из интернета
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жестокость- когда человек не обладает добродушием и сочувствием. Жестокостью обладают морально обиженые люди. В нашем веке жестокость это важная проблема общества. Чаше всего жестокость проявляется к женщинам и животным. На данный момент патриархат и поэтому жестокость присуща мужчине. Жестокость это последствие агресии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Какое число не входит в область определения функций y=x\x-5 это дробь
Ответить
Литература
Какой благородный поступок совершил Митя из повести ,,Дубровский,,?
Ответить
Математика
Сравнить числа 5/7 и 0,(72)
Ответить
Математика
Решить задачу маленький водяной любил съезжать с мельничного колеса в один из дней он съехал с него 1050 раз седьмую часть всех поездок он совершил...
Ответить
Русский язык
Изложение семьи Житковых
Ответить