Какой благородный поступок совершил Митя из повести ,,Дубровский,,?

Литература
Какой благородный поступок совершил Митя из повести ,,Дубровский,,?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимира Дубровского даже назвали благородным разбойником!Он хотел сжечь дом,но кузнец Архип запер дверь и сжёг ещё и приказных. Маша наверное не чего не сделала...По крайней мере не помню... Митя не предал свою шайку,как предал Машу Саша. Архип спас кошку!Но приказных сжёг...
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