Какой благородный поступок совершил Митя из повести ,,Дубровский,,?

Гость: Гость:

Владимира Дубровского даже назвали благородным разбойником!Он хотел сжечь дом,но кузнец Архип запер дверь и сжёг ещё и приказных. Маша наверное не чего не сделала...По крайней мере не помню... Митя не предал свою шайку,как предал Машу Саша. Архип спас кошку!Но приказных сжёг...