Какой благородный поступок совершил Митя из повести ,,Дубровский,,?
Литература
Какой благородный поступок совершил Митя из повести ,,Дубровский,,?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимира Дубровского даже назвали благородным разбойником!Он хотел сжечь дом,но кузнец Архип запер дверь и сжёг ещё и приказных. Маша наверное не чего не сделала...По крайней мере не помню... Митя не предал свою шайку,как предал Машу Саша. Архип спас кошку!Но приказных сжёг...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Решить задачу маленький водяной любил съезжать с мельничного колеса в один из дней он съехал с него 1050 раз седьмую часть всех поездок он совершил...
Русский язык
Окружающий мир