Сравнить числа 5/7 и 0,(72)

Математика
Сравнить числа 5/7 и 0,(72)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/7 и 0,72 5/7 и 72/100 (находим общий знаменатель) 5*100/700 и 72*7/700 500/700 и 360/700 получается первое больше второго
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