Сочинение-рассуждение что такое совесть честь

Литература
Сочинение-рассуждение что такое совесть честь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совесть бывает не у каждого человека например совершил плохой поступок и тебя будет мучить совесть она как бы говорит нам нельзя этого делать  но некоторые люди не слушают совесть совершают плохие поступки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Написать 5 предложений про любимый сезон (НО НЕ ПИСАТЬ КАКОЙ ЭТО СЕЗОН)
Ответить
Математика
Составь выражение и найди их значение: к разности чисел а и 400 прибавь 500 при а = 900 ; 700.
Ответить
Русский язык
Прочитай слова . Укажи сколько в каждом слове слогов. Подчеркни ударный слог котёнок , класс , мама , сын , ласточка , клетка , лиса , солнышко , з...
Ответить
Алгебра
Решите уравнение f'(x)=0, если f(x)=4 sin x/8 * cos x/8.
Ответить
Алгебра
Тригонометрия 9 класс вычислить sin18
Ответить