Сочинение-рассуждение что такое совесть честь
Литература
Сочинение-рассуждение что такое совесть честь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совесть бывает не у каждого человека например совершил плохой поступок и тебя будет мучить совесть она как бы говорит нам нельзя этого делать но некоторые люди не слушают совесть совершают плохие поступки.
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