Сочинение-рассуждение на тему над чем мы смеёмся.

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Первые годы своей творческой деятельности Чехов старается печатать как можно больше юмористических рассказов. Ведь печатание в юмористических журналах долгое время было средством заработка. Ну а читателям было интересно увидеть уродливые стороны российской обывательской жизни, церковную жизнь, семейно-бытовые и общественные явления. В ранних рассказах Чехов рассматривает много веселых и анекдотичных ситуаций. Это, наверное, потому, что веселость была в натуре самого автора. Читая некоторые произведения раннего Чехова, мы добродушно смеёмся над персонажами, которых одолевает жадность или тщеславие. Они могли бы жить в любую эпоху – с лёгкостью мы узнаем в них и себя. Например, рассказ «Хирургия» . В этом рассказе Чехов хотел рассказать, что слова и дела часто расходятся. Фельдшер должен уметь лечить, но он не умеет лечить. А дьячок должен уметь терпеть боль и обиду, как учит вера и профессия, но вместо слов веры в адрес фельдшера сыпятся проклятья. Оба не умеют делать то, о чем они говорят