Сочинение-рассуждение на тему нужно ли уметь прощать?

Гость: Гость:

Прощать.Как много значений собралось в этом коротеньком слове, которое можит изменить всю вашу жизнь навсегда.Иногда кажется, что ни один человек на земле не способен простить,утешить, и понять тебя в трудную минуту.Прощать надо уметь. Это должен быть сильный,понимающий тебя человек.И все эти качества, должны быть сразу заложины в человека.Ну,а если вы не умеете прощать, то вы никогда и не научитесь(. Вы не сможете находить общий язык с людьми,вы будите одиноки и потеряны в себе.Поэтому люди научитесь прощать и понимать близких вам людей!!!