Сочинение рассуждение на тему спорт- это жизнь
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Сочинение рассуждение на тему спорт- это жизнь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заниматься спортом-очень даже хорошо! Ты не стареешь,полный энергией и ты всегда веселый. Даже старички бегают по утрам! И я решил заняться спортом..Сначала было сложно...Особенно подтягивания и отжимания.С каждым днем я делал все упражнения..Закалялся, бегал, прыгал и играл лучше всех в футбол. По физкультуре у меня была круглая пятерка, и я стал выше,сильнее и веселым.Я и вам советую заниматься спортом!
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