Сочиненин по цытате н.Винер

Обществознание
Сочиненин по цытате н.Винер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будущее оставляет мало надежд для тех, кто ожидает, что роботы создадут для нас мир, в котором мы будем освобождены от необходимости мыслить. (с) Норберт Винер Некоторые люди думают, что если человечество в будущем создаст кучу роботов, то людям абсолютно ничего не нужно будет делать. Роботы ведь всё сделают за них. Им даже не потребуется думать, ведь роботы и это могут, верно? Эта мысль неправильна. Не стоит забывать, что робот - это всего лишь машина. Какой бы она ни была усовершенствованной - робот остаётся машиной. И роботов создал человек. Следовательно, человек намного умнее машины, которую он создал. И хоть многие люди идут не к саморазвитию, а наоборот, они должны помнить, что человек умнее машины. Если обратить внимание на деградирующее общество, то скорее люди ДОЛЖНЫ стремиться к этому. И если однажды к тебе в голову придёт мысль, что ты слишком много думаешь, то эта мысль также ошибочна! Люди должны думать, чтобы саморазвиваться! У меня всё
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