Сочини рассказ по рисунку . используй побольше слов , в которых встречаются звук "р" . В этой работе тебе помогут вопросы : Кто изображен на рисунке ?

Литература

Сочини рассказ по рисунку . используй побольше слов , в которых встречаются звук "р" . В этой работе тебе помогут вопросы : Кто изображен на рисунке ?

Автор: Гость