Сочини рассказ по рисунку . используй побольше слов , в которых встречаются звук "р" . В этой работе тебе помогут вопросы : Кто изображен на рисунке ?
Литература
Сочини рассказ по рисунку . используй побольше слов , в которых встречаются звук "р" . В этой работе тебе помогут вопросы : Кто изображен на рисунке ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русские рискованные Ребята решили разделать рыбу руками. Рыбец радовался разделке, ровно рисуя ромбики. Резкий размах резака раскрыл розовые рёбра рыбы. Рубленный Рыбец распластал рубец, раздосадована ревя рубиновыми реками. Разрез раскосых ресниц роптал робко работая русскими руками. Роботы радовались разлуке, размахивая розами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык