Сочинить смешной рассказ про хвост с использованием слов и выражений.хвостатые м??ртышки,зарядка,по деревьям,хвосты-трубы,гремят,сорока,испугалась,разнесла,весть,звери,посмеялись.
Литература
Сочинить смешной рассказ про хвост с использованием слов и выражений.хвостатые м??ртышки,зарядка,по деревьям,хвосты-трубы,гремят,сорока,испугалась,разнесла,весть,звери,посмеялись.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хвостатые мортышки прыгали по деревьям.Сорока испугалась и разнесла всем зверямквартиры !Мартышки зарядились энергией P.S (выпили энергетик burn).Звери посмеялись гремели носами.Они взяли хвосты трубы и начали бить бурдалаг P.s (мартышек).И я тут был burn водку пил по усам текло глотку папало!
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