Исследуйте функции y f(X) и постройте ее график какмрешить помогите
Математика
Исследуйте функции y f(X) и постройте ее график какмрешить помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f(x) это линейная функция, проходящая через центр т.е место пересечения оси x и оси y
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Помогите с задачей В барабане для розыгрыша лотереи находится 8 шаров. Сколько информации содержит сообщение о первом выпавшем номере, например, ...
История
Ответе на все вопросы даю 50 баллов : 1)Древнейшие люди появились на территории: Л??тинской Америки; Западной Африки; Восточной Африки; П...