Исследуйте функции y f(X) и постройте ее график какмрешить помогите

Математика
Исследуйте функции y f(X) и постройте ее график какмрешить помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f(x) это линейная функция, проходящая через центр т.е место пересечения оси x и оси y
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