Помогите с задачей В барабане для розыгрыша лотереи находится 8 шаров. Сколько информации содержит сообщение о первом выпавшем номере, например, выпал номер 2?
Информатика
Помогите с задачей В барабане для розыгрыша лотереи находится 8 шаров. Сколько информации содержит сообщение о первом выпавшем номере, например, выпал номер 2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выпавший шар несет 1/8 информации, или 12,2%
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