Ответе на все вопросы даю 50 баллов : 1)Древнейшие люди появились на территории: Л??тинской Америки; Западной Африки; Восточной Африки; Передней Азии; Китая. Выберите правильный ответ. 2)Расположите в хронологической п...
История
Ответе на все вопросы даю 50 баллов : 1)Древнейшие люди появились на территории: Л??тинской Америки; Западной Африки; Восточной Африки; Передней Азии; Китая. Выберите правильный ответ. 2)Расположите в хронологической последовательности следующие события: возникновение мотыжного земледелия; овладение огнём; возникновение плужного земледелия; появление родовых общин; изобретение лука и стрел. Выберите правильный ответ. 3)В Древнем Двуречье: возникла клинопись; возводились пирамиды; был изобретён компас; был составлен первый свод законов; было установлено деление часа на 60 минут. Выберите несколько вариантов. 4)Установите соответствие между странами и характерными для них явлениями: 1) Египет а) единобожие 2) Финикия б) вера в переселение душ 3) Израильское царство в) папирус 4) Китай г) алфавит 5) Индия д) компас Выполните задание и введите ответ в таблицу для ответов. 5)Какое понятие объединяет следующий ряд: Осирис, Шамаш, Иштар, Баал, Яхве; Мемфис, Ниневия, Сарды, Персеполь, Иерусалим. 6)Что использовали жители Междуречья в качестве материала для письма? Введите ответ в таблицу для ответов. 7)Что одними из первых в мировой истории военного искусства стали использовать ассирийцы во время боевых действий? Введите ответ в таблицу для ответов. 8)Какой товар, который производился только в Китае и высоко ценился далеко за его пределами, приносил в казну правителей наибольшую прибыль? Введите ответ в таблицу для ответов. 9)Жрецы-брахманы появились из его рта, воины-кшатрии – из рук, земледельцы-вайшьи – из его бёдер, а слуги-шудры – из ступней его ног. Назовите имя индийского бога, о котором идёт речь. Введите ответ в таблицу для ответов. 10)Почему древние египтяне называли железо “небесным металлом”? Введите ответ в таблицу для ответов.
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1) Восточной Африки,.
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