Сочинить стихотворение по рифме: ......погода; ......работа; ......каждый раз; ......рассказ

Русский язык
Сочинить стихотворение по рифме: ......погода; ......работа; ......каждый раз; ......рассказ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А на улице хорошая погода К сожалению, меня там ждем работа Когда тепло, вот так вот каждый раз.  На этом я закончу свой рассказ. /Я у мамы рифмоплет/
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