Сочинить стихотворение по рифме: ......погода; ......работа; ......каждый раз; ......рассказ
Русский язык
Сочинить стихотворение по рифме: ......погода; ......работа; ......каждый раз; ......рассказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А на улице хорошая погода К сожалению, меня там ждем работа Когда тепло, вот так вот каждый раз. На этом я закончу свой рассказ. /Я у мамы рифмоплет/
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Русский язык
Поставить знаки препинания. 1)На крыльце лежал неизвестно откуда взявшийся рыжий котёнок. 2) К дому вела мокрая от дождя дорога. 3) деревенск...
Алгебра
Математика