Па саставу слова расказваюць
Беларуская мова
Па саставу слова расказваюць
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Рас- приставка, каз-корень, в-суфикс, а-суфикс, юць-окончание.
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