Сочините два вопроса,чтобы в ответе получился остаток.
Математика
Сочините два вопроса,чтобы в ответе получился остаток.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
256:5= 51 (ост. 1) 425:2= 212 (ост. 1)
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