‹ едите длин его катетов и разделить полученную величину на два ‚ км К . а 5 = Ь Применяем знания Ш . Найдите площадь прямоугольного треугольника катеты котом Ад = 30 мм ВСЯ = 4 см площадь ЭТОГО треугольника В миллиметр 6) км =...

Математика

‹ едите длин его катетов и разделить полученную величину на два ‚ км К . а 5 = Ь Применяем знания Ш . Найдите площадь прямоугольного треугольника катеты котом Ад = 30 мм ВСЯ = 4 см площадь ЭТОГО треугольника В миллиметр 6) км = 5 дм ММ = 600 мм ‘ Выразив этого треугольника в квадратных сантиметр Выразив площадь этого треугольника в квадратных дециметр Выбираем задания и тренируемся

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