‹ едите длин его катетов и разделить полученную величину на два ‚ км К . а 5 = Ь Применяем знания Ш . Найдите площадь прямоугольного треугольника катеты котом Ад = 30 мм ВСЯ = 4 см площадь ЭТОГО треугольника В миллиметр 6) км =...
Математика
‹ едите длин его катетов и разделить полученную величину на два ‚ км К . а 5 = Ь Применяем знания Ш . Найдите площадь прямоугольного треугольника катеты котом Ад = 30 мм ВСЯ = 4 см площадь ЭТОГО треугольника В миллиметр 6) км = 5 дм ММ = 600 мм ‘ Выразив этого треугольника в квадратных сантиметр Выразив площадь этого треугольника в квадратных дециметр Выбираем задания и тренируемся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)6см2 б)450дм2 в)210м2
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