Ответье на конька горбунка

Литература
Ответье на конька горбунка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка Смысл сказки — в иронии, в шутке, в прямой сатире: тем, кто хочет разбогатеть, богатство не достаётся. А Иван-дурак всего достиг, потому что жил честно, был щедрым и всегда оставался верным своему долгу и слову.
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