Найдите значение выражения применив распределителительное свойство 14*4+16*4
Математика
Найдите значение выражения применив распределителительное свойство 14*4+16*4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14х4+16х4=120 1)14х4=56 2)16х4=64 3)56+64=120
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