В овощном киоске 800 кг картошки.Огурцов продаётся 35% от количества продаваемой картошки, а помидоров-20% от общего количества картошки и огурцов.Сколько кг помидоров продаётся в овощном киоске?
Математика
В овощном киоске 800 кг картошки.Огурцов продаётся 35% от количества продаваемой картошки, а помидоров-20% от общего количества картошки и огурцов.Сколько кг помидоров продаётся в овощном киоске?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)800:100%(дробью) *35%=8*35=280кг-огурцов 2)800+280=1080кг-огурцов и картошки в общем 3)1080:100%(дробью) *20%=10,8*20=216кг-помидоров
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