В овощном киоске 800 кг картошки.Огурцов продаётся 35% от количества продаваемой картошки, а помидоров-20% от общего количества картошки и огурцов.Сколько кг помидоров продаётся в овощном киоске?

Математика

В овощном киоске 800 кг картошки.Огурцов продаётся 35% от количества продаваемой картошки, а помидоров-20% от общего количества картошки и огурцов.Сколько кг помидоров продаётся в овощном киоске?

Автор: Гость