Плиз номер 7!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Плиз номер 7!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
243:9=27(см)-сторона 1-Го участка земли 35-27=8(см)-сторона 2-Го участка земли 9*8=72(см)-площадь 2-Го участка земли
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