В магазине имеется 3 вида крупы: горох, фасоль и перловка, весом всего 491 кг. Если бы продали 48 кг гороха,54 кг фосоли и62 кг перловкт, то масса всех видоа коуп стала бы одинаковой. Сколько крупы каждого вида было в магазине?
Математика
В магазине имеется 3 вида крупы: горох, фасоль и перловка, весом всего 491 кг. Если бы продали 48 кг гороха,54 кг фосоли и62 кг перловкт, то масса всех видоа коуп стала бы одинаковой. Сколько крупы каждого вида было в магазине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48+54+62=164(кг) - могли продать всего. 2) 491-164=327(кг) - осталось бы. 3) 327:3=109(кг) - стала бы масса каждой крупы. 4) 109+48=157(кг) - было гороха. 5) 109+54=163(кг) - было фасоли. 6) 109+62=171(кг) - было перловки.
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