В магазине имеется 3 вида крупы: горох, фасоль и перловка, весом всего 491 кг. Если бы продали 48 кг гороха,54 кг фосоли и62 кг перловкт, то масса всех видоа коуп стала бы одинаковой. Сколько крупы каждого вида было в магазине?

Математика

В магазине имеется 3 вида крупы: горох, фасоль и перловка, весом всего 491 кг. Если бы продали 48 кг гороха,54 кг фосоли и62 кг перловкт, то масса всех видоа коуп стала бы одинаковой. Сколько крупы каждого вида было в магазине?

Автор: Гость