Соедини стрелками вопросы и соответствующие им ответы
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Соедини стрелками вопросы и соответствующие им ответы
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Гость:
Ем......................................... чувак ты у тебя все норм. что ты отслал
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