Согласны ли вы с рассказом барышня-крестьянка докажите свою точку зрения
Литература
Согласны ли вы с рассказом барышня-крестьянка докажите свою точку зрения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна, И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она. И снится ей все, что в пустыне далекой, В том крае, где солнца восход, Одна и грустна на утесе горючем Прекрасная пальма растет.
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