Какой путь пройдет тела движущееся равноускоренно с начальной скоростью30 км/ч и ускорением 0,5 м/с2 за промежуток времени 10 с

Физика

Какой путь пройдет тела движущееся равноускоренно с начальной скоростью30 км/ч и ускорением 0,5 м/с2 за промежуток времени 10 с

Автор: Гость