Какой путь пройдет тела движущееся равноускоренно с начальной скоростью30 км/ч и ускорением 0,5 м/с2 за промежуток времени 10 с
Физика
Какой путь пройдет тела движущееся равноускоренно с начальной скоростью30 км/ч и ускорением 0,5 м/с2 за промежуток времени 10 с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=8.33 м/с a=0,5 м/c² t=10 c S-? S=Vot+0.5at² S=8.33*10+0.5*0.5*100=108.3 м
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