Выполните возведение в степень (-3 1/3) в 3 степени
Алгебра
Выполните возведение в степень (-3 1/3) в 3 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Преобразовываем в неправильную дробь -10/3 создадим числмтеоь и знаменатель в 3 степень 10^3=1000 3^3=27 -1000/27=-37 1/27
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