"Согласны ли Вы с тем, что любовь не прощает предательства и что любви достойны не ??ногие?" Напишите небольшое сочинение на эту тему.
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"Согласны ли Вы с тем, что любовь не прощает предательства и что любви достойны не ??ногие?" Напишите небольшое сочинение на эту тему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я полностью не согласна с тем ,что любовь не прощает предательства ...и любви достойны не многие!Только в молодые годы ,с явно выраженным максимализмом,можно так считать.С опытом жизни приходит осознание того что ,человек любя может простить и подонка .и предателя,и все ради любви к человеку,который ,как раз и недостоин любви.....Может это любовь просто-химическая реакция???Запах...тембр голоса..рост...вес..и вот..ОНА любовь!!!Которая не объяснима ни чем!.Смотришь..идет пара-она и кривоногая и страшненькая!!А парень ей в рот смотрит!!Значит дело не только в красоте.???А иногда-умная,образованная ,а рядом-ОН-принц-тунеядец и алкоголик!!!Вот тебе и любовь.....
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