Сократите дробь 420на 1400

Математика
Сократите дробь 420на 1400
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Гость:
42. 6. 3 —— = —— = —— 140. 20. 10
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