Сократите дробь (с решением 7*8/4*15 , 6*15/30*18, 8*9/27*6, 35*42/30*49
Математика
Сократите дробь (с решением 7*8/4*15 , 6*15/30*18, 8*9/27*6, 35*42/30*49
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*8/4*15=840/4=2106*15/30*18=15/5*18=3*18=548*9/27*6=432/27=1635*42/30*49=35*21/15*49=7*21/3*49=7*7*49=2401
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