Солнце светило ярко,и было очень тепло(Разобрать предложение,дать харектеристику предложению,подчеркнуть главн и второст члены предл)Желательно понятнее
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Солнце светило ярко,и было очень тепло(Разобрать предложение,дать харектеристику предложению,подчеркнуть главн и второст члены предл)Желательно понятнее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце(подлежащее) светило(Сказуемое)Ярко(Обстоятельство),было(Сказуемое)Очень тепло(Обстоятельство) Характеристика(Двусост,Распр,полное,невоскл,неосложненно)
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