Солнце светило ярко,и было очень тепло(Разобрать предложение,дать харектеристику предложению,подчеркнуть главн и второст члены предл)Желательно понятнее

Русский язык

Солнце светило ярко,и было очень тепло(Разобрать предложение,дать харектеристику предложению,подчеркнуть главн и второст члены предл)Желательно понятнее

Автор: Гость